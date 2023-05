Número de fiéis de seita encontrados mortos no Quénia sobe para 145

O número de fiéis de uma seita cristã encontrados mortos na floresta de Shakahola, no Quénia, depois de alegadamente jejuarem até à morte, subiu para 145, disseram esta quinta-feira as autoridades, que continuam à procura de mais valas comuns.

"As exumações continuam e não podemos, para já, dizer quantas sepulturas foram abertas até ao momento", disse a comissária regional da polícia local, Rhoda Onyancha, em declarações aos órgãos de comunicação social citadas pela agência de notícias espanhola EFE.

Onyancha disse que cerca de 70 pessoas foram resgatadas com vida do bosque de Shakahola, no condado de Kilifi, onde terão ocorrido práticas religiosas extremas, como o jejum até à morte como forma de encontrar Jesus.