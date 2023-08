Número de homicídios na África do Sul baixa pela primeira vez desde 2020

Os homicídios na África do Sul no segundo trimestre deste ano foram em número inferior ao do período homólogo de 2022, o que acontece pela primeira vez desde a epidemia de covid-19, em 2020, segundo estatísticas oficiais publicadas esta sexta-feira.

Entre abril e junho, foram registados 6.228 casos, o que representa uma diminuição de 3,1%, segundo os números apresentados pela polícia sul-africana.

"O nível de criminalidade continua inaceitável, mas a polícia está a fazer progressos", afirmou o ministro da Polícia, Bheki Cele, numa conferência de imprensa transmitida em direto pela televisão.