Número de milionários em África cresce 42% para 195 mil pessoas até 2032

A consultora especializada em riqueza New World Wealth prevê que o número de milionários africanos aumente mais de 40% nos próximos dez anos, para quase 200 mil pessoas, mas caindo 28% em Angola desde 2012.

"A população milionária de África deverá aumentar cerca de 42% nos próximos dez anos, para chegar a cerca de 195 mil pessoas em 2032", lê-se no relatório sobre a riqueza africana, hoje divulgado, que dá conta de uma queda de 28% do número de milionários em Angola entre 2012 e 2022, para 2.400.

As Ilhas Maurícias serão o principal ponto de crescimento, com o estudo a prever um aumento de 75% do número de milionários, numa lista em que cinco países (África do Sul, Egito, Nigéria, Quénia e Marrocos) representam mais de metade do total de milionários, ou seja, de indivíduos com mais de um milhão de dólares (912 mil euros), e mais de 90% das pessoas com mais de mil milhões de dólares (912 milhões de euros).