Número de mortes com a passagem de ciclone Freddy em Moçambique subiu para 165

O número de mortos em Moçambique em resultado da passagem do ciclone tropical Freddy subiu para 165, segundo um documento de atualização do Programa Alimentar Mundial (PAM).

O documento refere ainda que um total de 886.400 pessoas foram afetadas em oito províncias, havendo cerca de 213 centros de acolhimento em funcionamento.

"As restrições de acesso continuam em muitas partes afetadas do país incluindo na Zambézia, Tete e Sofala províncias, e a conectividade de última milha ainda é limitada a veículos com tração nas quatro rodas ou mesmo apenas via barco ou ar", refere o PAM.