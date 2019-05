Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Número de mortes subiu para 43 no Norte de Moçambique após passagem do ciclone Kenneth

Contabilização de pessoas afetadas subiu também de 241.000 para cerca de 250.000.

O número de mortos provocados pelo ciclone Kenneth no Norte de Moçambique subiu esta segunda-feira de 41 para 43, anunciaram as autoridades moçambicanas.



O número faz parte da tabela atualizada do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) de danos provocados pelo ciclone nas províncias de Cabo Delgado e Nampula, à medida que os levantamentos vão sendo feitos em zonas previamente inacessíveis.



A contabilização de pessoas afetadas subiu também de 241.000 para cerca de 250.000, mais de metade das quais em quatro distritos: Macomia (85.225), Mueda (25.680), Chiure (24.435) e Quissanga (21.154).



Ainda assim, há uma redução drástica de pessoas concentradas em centros de acomodação.



Hoje há 12 centros a acolher 3.527 pessoas, cerca de um quinto das que eram contabilizadas na sexta-feira.



Na área da educação há 477 salas de aulas danificadas, a afetar 42.000 alunos, enquanto no setor da saúde houve prejuízos em 19 unidades sanitárias.



A contabilização da área agrícola afetada pelo ciclone subiu para 55.488 hectares, mais de metade da qual (28.189 hectares) é dada como perdida.



Há danos em 27.203 habitações, a maioria de construção precária com materiais tradicionais (estacas, capim e barro), das quais 18.179 foram totalmente destruídas.



O ciclone Kenneth foi o primeiro a atingir o Norte de Moçambique desde que há registos e foi classificado com um grau de destruição de categoria quatro (numa escala de um a cinco, do mais fraco ao mais forte).



Moçambique foi pela primeira vez atingido por dois ciclones na mesma época chuvosa (de novembro a abril), depois de em março o ciclone Idai, de categoria três, ter atingido o cento de Moçambique onde provocou 603 mortos.