Número de mortos após passagem do Ciclone Idai sobe para 746

Em Moçambique 501 pessoas morreram e 1523 ficaram feridas.

08:55

Centenas de pessoas continuam a precisar de ajuda médica, comida e água após a passagem do Ciclone Idai, que devastou Moçambique, o Zimbabué e o Malawi. Este sábado, a contagem do número de mortos aponta para 746 vítimas.



Em Moçambique estão já confirmados 501 mortos e cerca de 1523 pessoas feridas. Quase dois milhões de pessoas foram afetadas pela passagem do fenómeno.



Segundo o governo do Zimbabué, 185 pessoas morreram. No entanto, dados das Nações Unidas apontam para 259 mortos e cerca de 200 pessoas feridas.



No Malawi, 60 pessoas morreram e 672 ficaram feridas.