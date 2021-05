Número de mortos em naufrágio na Nigéria aumenta para 60

Pelo menos 60 pessoas morreram no acidente de barco que ocorreu no rio Níger na passada quarta-feira, indicaram as autoridades nigerianas, segundo as quais 83 passageiros ainda continuam desaparecidos.

O barco com mais de 160 passageiros, incluindo muitas crianças e mulheres, afundou-se depois de ter embatido contra um objeto e se ter partido ao meio, quando viajava ao longo do maior rio da Nigéria, no estado de Kebbi, na parte noroeste do país.

As equipas de emergência continuaram hoje os esforços para encontrarem os restantes passageiros desaparecidos.