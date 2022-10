Número de mortos nos protestos de hoje no Chade sobe para 30, dez são polícias

Os protestos desta quinta-feira em N'Djamena contra o Governo de transição do Chade provocaram 30 mortos, dez das quais são agentes das forças de segurança, anunciou o porta-voz do executivo.

"Uma manifestação proibida transformou-se em insurreição. Houve cerca de trinta mortos, incluindo cerca de dez polícias e vários feridos. Os manifestantes atacaram prédios públicos, a câmara municipal, a sede do partido do primeiro-ministro, e o gabinete do presidente do parlamento", disse Aziz Mahamat Saleh.

As manifestações foram convocadas por organizações da sociedade civil, partidos políticos e líderes religiosos, que exortam os cidadãos a expressar pacificamente o seu descontentamento com a decisão do Governo em prolongar o período de transição política no Chade.