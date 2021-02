Número de mortos provocados pela Covid-19 em África sobe para mais de 99 mil em 24 horas

O número de mortos em África devido à covid-19 subiu para 99.367 nas últimas 24 horas, com mais 452 óbitos, totalizando 3.768.572 infetados, de acordo com os dados oficiais mais recentes da pandemia naquele continente.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas registaram-se mais 9.406 infetados, enquanto os recuperados são agora 3.317.207 (mais 13.979).

A África Austral continua a ser região mais afetada, com 1.789.875 infetados e 54.186 mortos. Só a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.494.119 casos e 48.313 mortes.