Número de passageiros de cruzeiros de visita a Cabo Verde cresce 85%

O número de passageiros de cruzeiros de visita a Cabo Verde cresceu este ano 85% até setembro, em comparação com o mesmo período de 2022, de acordo com dados da empresa pública cabo-verdiana Enapor no seu último boletim estatístico.

O total acumulado de passageiros de cruzeiros ascende a 51.716, com o maior crescimento a registar-se no Porto Grande da ilha de São Vicente, que já recebeu mais 17.879 turistas que em 2022.

Na Praia, o crescimento é de 9.400 visitantes.

Ao todo, nos primeiros nove meses de 2023, já passaram por Cabo Verde 71 navios cruzeiro de passageiros, todos de origem estrangeira.

As paragens de cruzeiros são um dos fatores dinamizadores do turismo, setor responsável por cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Depois de uma queda abrupta durante o período da pandemia de covid-19, o movimento já havia registado uma grande retoma em 2022 (de 11.066 passageiros em 2021 para 60.742) e tendência de crescimento mantém-se, segundo os últimos dados da ENAPOR.