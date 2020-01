Os esquemas que permitiram a Isabel dos Santos tornar-se na mulher mais rica de África

Uma investigação de 130 jornalistas mostra como a empresária Isabel dos Santos conseguiu angariar uma fortuna estimada em mais de dois mil milhões de euros e tornar-se numa das mulheres mais poderosas de África. A investigação levada a cabo por vários órgãos de comunicação social pertencentes ao Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) apurou centenas de benefícios conseguidos por Isabel dos Santos durante a presidência de José Eduardo dos Santos.



Revela o jornal Expresso que a Sonangol transferiu, em cerca de seis meses, pelo menos 115 milhões de dólares de fundos públicos para o Dubai. O período em causa corresponde ao último terço do mandato de Isabel dos Santos à frente da petrolífera estatal.







Vários portugueses estarão envolvidos nestes esquemas que permitiram à empresária enriquecer. O Expresso refere a participação de Paula Oliveira, sócia principal da SDO, uma empresa de consultoria em Portugal e Angola criada em 2016; Mário Leite da Silva, gestor de negócios de Isabel dos Santos e diretor da Fidequity, empresa de gestão com sede na avenida da Liberdade; Jorge Brito Pereira, o advogado pessoal da empresária; e Sarju Raikundalia, administrador financeiro da Sonangol. Segundo o procurador-geral da República de Angola, Raikundalia "abandonou o país" logo a seguir a ser exonerado da Sonangol.



Os Luanda Leaks resultaram da divulgação de mais de 715 mil emails, gráficos, contratos e auditorias obtidas pela Plataforma para Proteger Whistleblowers em África (PPLAAF, na sigla original).



Num pequeno resumo publicado por vários jornais do consórcio, escreve-se que:

- A Sonangol vendeu a Sindika Dokolo, o marido de Isabel dos Santos, uma larga fatia da empresa mais importante do portfólio do casal: ações na Galp. O investimento de 11 milhões valorizaram de tal forma para que chegassem aos 750 milhões de euros;

- 115 milhões de euros foram pagos a consultoras e enviados para contas no Dubai controladas por alguns dos associados mais próximos de Isabel dos Santos;



- A conta da Sonangol no Eurobic, onde estavam 57,4 milhões de dólares, foi esvaziada um dia depois de Isabel dos Santos ser afastada da empresa estatal.



Império entre Hong Kong e Estados Unidos

O The New York Times, revela que o império de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, se estende por mais de 400 companhias e subsidiárias entre Hong Kong e os Estados Unidos.



Isabel dos Santos é dona de várias propriedades milionárias, entre elas uma mansão de 55 milhões de dólares em Monte Carlo, um iate de 35 milhões e uma residência de luxo no Dubai.



O jornal norte-americano revela ainda que milhões de dólares de fundos estatais angolanos ajudaram a financiar festas anuais na Riviera Francesa.



Empresária nega todas as acusações

"Há um ataque orquestrado pelo atual governo movido politicamente e completamente infundado", refere a empresária num comunicado à BBC Africa. Isabel dos Santos diz ainda que as suas empresas foram alvo de um ataque informático. A filha de José Eduardo dos Santos nega ter cometido qualquer ato ilícito.

The ICIJ report is based on many fake documents and false information, it is a coordinated political attack in coordinations with the "Angolan Government". 715 thousand documents read? Who believes that?#icij #lies — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) January 19, 2020