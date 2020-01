O império milionário e a teia de negócios de Isabel dos Santos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Da banca às telecomunicações, dos combustíveis aos supermercados, a teia de negócios de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, é global e o volume impressiona: são cerca de 400 empresas espalhadas por mais de 40 países.Depois de Angola, Portugal (17 empresas, sem as subsidiárias) é o país onde o império do casal tem mais ramificações. A investigação jornalística ... < br />