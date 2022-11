Obiang reeleito Presidente da Guiné Equatorial

O Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, ganhou as eleições presidenciais, com 405.910 dos 411.081 votos, ou seja, 94,9%, anunciou este sábado a Junta Eleitoral Nacional, pelo que avança para o sexto mandato de sete anos.

Obiang é, assim, "solenemente presidente eleito da República da Guiné Equatorial por um novo mandato de sete anos", disse o ministro do Interior, que é também o presidente da Junta Eleitoral Nacional, Faustino Ndong Esono Ayang.

"Os resultados definitivos do escrutínio voltam a dar-nos razão. Obiang Nguema Mbasogo é reeleito como presidente da Guiné Equatorial com 94,9% dos votos, que equivalem a 405.910 votos da população; continuamos a demonstrar ser um Grande Partido Político", escreveu o vice-presidente e seu filho, 'Teodorin' Obiang, na sua conta no Twitter.