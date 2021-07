Objetivo realista da União Africana é vacinar 30% da população até final do ano

O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), John Nkengasong, disse esta quarta-feira que o "objetivo realista" é chegar a 30% da população africana vacinada até final do ano.

"A meta realística é imunizar 25 a 30% da população africana até final do ano", disse o responsável durante a conferência de imprensa semanal, na qual vincou que "se as vacinas chegarem em agosto e a distribuição for acelerada em setembro e outubro, é muito possível atingir este objetivo".

No encontro semanal, transmitido a partir de Adis Abeba, John Nkengasong disse que o continente africano já adquiriu 82,7 milhões de doses para 51 países e garantiu que as doses não estão a ser desperdiçadas.