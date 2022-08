Observadores saúdam normalidade da votação em Angola

Os observadores portugueses que acompanharam as eleições gerais desta quarta-feira em Angola salientaram a normalidade com que o ato eleitoral decorreu em todo o país e a ausência de incidentes, afirmando que se tratou de "um passo em frente" na democratização do país."Verifiquei ao longo do dia que os cadernos eleitorais estão acessíveis aos delegados, têm fotografias, as pessoas são identificadas com uma marca de tinta que não lhes permite a duplicação do voto, há delegados dos partidos políticos - de mais do que um partido político - em todas as mesas de voto do país", disse o presidente do Partido Socialista, Carlos César, observador convidado pelo presidente João Lourenço. Uma opinião partilhada pelo antigo ministro do PSD José Luís Arnaut, que destacou o clima de "normalidade" em que decorreu a votação. "O que pude constatar do que eu vi com os meus olhos e do que auscultei dos presidentes das mesas de voto nas assembleias mais significativas aqui da região de Luanda foi que o processo ocorreu com toda a normalidade e não foram assinaladas nenhumas situações", afirmou.Momentos após o fecho das urnas, a TV pública TPA divulgou uma sondagem que dá a vitória ao João Lourenço com 53,6% dos votos, mas trata-se de um estudo de opinião realizado antes das eleições, entre 30 de junho e 21 de agosto, e não de uma sondagem à boca das urnas. De acordo com esse estudo, a UNITA teria 42,4%.João Lourenço, candidato à reeleição pelo MPLA, votou ao início da manhã em Luanda, exortando todos os eleitores a fazerem o mesmo. "É a democracia que ganha, é Angola que ganha", disse. Já o candidato da UNITA, Adalberto Costa Júnior, apelou a que os votos "sejam todos contados" e voltou a criticar os procedimentos eleitorais, denunciando que os cadernos eleitorais não foram distribuídos aos fiscais da sua mesa. Ainda assim, pediu a todos os angolanos para irem votar para "cumprir com a festa que são as eleições".