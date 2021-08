Ofensiva militar em Moçambique deve ser acompanhada de assistência humanitária

O Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), organização não governamental moçambicana, defendeu esta quinta-feira que os avanços militares contra os grupos armados na província de Cabo Delgado, norte do país, devem decorrer em simultâneo com a assistência humanitária.

"As ofensivas militares são importantes para a criação de condições para o retorno seguro das comunidades deslocadas e para a retoma de projetos de gás natural do Rovuma, mas é necessário que sejam complementadas por iniciativas de assistência humanitária", refere uma análise do CDD sobre os últimos desenvolvimentos no combate aos insurgentes em Cabo Delgado.

A organização sustenta que o Governo e os parceiros de cooperação internacional devem promover incentivos que desencorajem membros das comunidades de se juntarem ao "extremismo violento", referindo-se aos grupos armados que atuam no norte de Moçambique.