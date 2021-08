Ofensiva toma bastião jihadista em Cabo Delgado

A tomada da estratégica vila portuária de Mocímboa da Praia por tropas moçambicanas e ruandesas, no domingo, marca uma viragem significativa no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. É o primeiro grande revés militar dos jihadistas em quase quatro anos e um importante balão de oxigénio para o governo moçambicano, que vislumbra finalmente uma esperança de acabar com um conflito sangrento que já fez mais de três mil mortos e 820 mil deslocados.Mocímboa da Praia era a principal base militar e logística dos militantes na região. Servida por um porto e um aeródromo, a vila foi o alvo escolhido pelos jihadistas, em outubro de 2017, para anunciarem a sua presença no Norte de Moçambique, e estava nas mãos dos radicais há mais de um ano. Foi retomada sem disparar um único tiro, já que os terroristas terão fugido quando as forças moçambicanas e ruandesas estavam a cinco quilómetros da vila.