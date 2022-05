Oito detidos por tentativa de homicídio em 2019 do presidente da Câmara da Praia

O Ministério Público de Cabo Verde ordenou a detenção de oito pessoas suspeitas da tentativa de homicídio a tiro, em 2019, do então presidente da Câmara Municipal da Praia, anunciou este sábado a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em comunicado, a PGR recorda que o crime contra o então autarca da capital cabo-verdiana, Óscar Santos, atual governador do Banco de Cabo Verde, ocorreu em 29 de julho de 2019 que durante a investigação, com o apoio da Polícia Judiciária, foram recolhidos "indícios da verificação do crime sob investigação e dos seus agentes".

"Nessa sequência emitiu mandados de detenção fora de flagrante delito e promoveu a realização de buscas domiciliárias", acrescenta o comunicado da PGR.

A investigação em curso envolve "factos suscetíveis de integrarem, por ora, a prática de um crime de homicídio agravado, na sua forma tentada", esclarece igualmente o comunicado.

Os oito detidos foram já presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal da Praia aplicado a quatro deles, "tidos por coautores materiais dos factos", a medida de coação de prisão preventiva.

A outros três dos arguidos, "considerados instigadores, foram aplicadas as medidas de interdição de saída do país e apresentação periódica às autoridades", ficando outro em liberdade, embora arguido no processo.

Óscar Santos, eleito presidente da Câmara da Praia em 2016 pelo Movimento para a Democracia, e que em 2020 falhou a reeleição, foi baleado no braço direito quando estaria a chegar ao ginásio que frequenta há vários anos na zona do Palmarejo Baixo, na capital cabo-verdiana.

O então autarca terá sido baleado pelas costas, com um único tiro, por encapuzados que fugiram do local e foi socorrido por funcionários do ginásio antes de ser transportado para o Hospital Agostinho Neto.