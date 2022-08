Oito modelos violadas por gangue em mina ilegal na África do Sul

Oito modelos foram violadas por um gangue armado enquanto gravavam um vídeo numa mina ilegal, localizada na África do Sul. A polícia sul-africana revelou que as oito modelos foram forçadas a ter relações sexuais 32 vezes. A vítima mais jovem tinha 19 anos.De acordo com o Daily Mail, o gangue, conhecido como Zama Zama, composto por mais de dez elementos, roubou telemóveis, jóias, dinheiro e outros objetos de valor.

Quando as autoridades chegaram ao local, houve um tiroteio que matou dois dos mineiros presentes no local. Foram também presos 65 exploradores de diamantes ilegais.

Segundo o jornal britânico, o porta-voz da polícia, Brenda Muridil, revelou que as autoridades apreenderam aramas de fogo, explosivos e objetos que pertenciam ás vítimas. Os elementos do gangue ainda não foram identificados.