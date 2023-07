Oito pessoas morrem carbonizadas quando tentavam roubar gasolina na Nigéria

As autoridades da Nigéria anunciaram esta segunda-feira que oito pessoas morreram queimadas quando um camião cisterna que transportava gasolina explodiu em Borno, no sul do país, quando as pessoas tentavam roubar o combustível, depois do despiste da viatura.

De acordo com o comandante do Corpo Federal de Segurança Rodoviária de Ondo, no estado de Borno, no sul da Nigéria, o condutor perdeu o controlo do veículo e despistou-se, escapando ileso ao acidente, juntamente com o seu copiloto, mas o mesmo não aconteceu às oito pessoas que tentaram roubar o combustível, e que morreram carbonizadas depois da explosão do camião.

"O problema foi tentarem recolher" a gasolina, disse Ezekiel Sonallah, acrescentando que as vítimas ficaram queimadas ao ponto de não poderem ser identificadas.

A recolha de combustível em locais de acidentes com camiões cisterna tem provocado frequentemente mortes em algumas zonas da Nigéria, principalmente depois de o preço da gasolina ter mais do que duplicado desde 1 de junho, devido ao final dos subsídios estatais decretado pelo Presidente, Bola Tinubu.

Os acidentes mortais com camiões também são comuns na maioria das principais estradas do sul da Nigéria; em janeiro, 20 pessoas morreram em dois acidentes com camiões no sudoeste do país e 12 morreram em circunstâncias semelhantes em novembro do ano passado.

As regras de trânsito têm sido difíceis de aplicar e as autoridades estão agora a tentar aplicar sanções mais rigorosas aos infratores, disse ainda Sonallah, citado pela agência norte-americana de notícias AP.