OMS África alerta para falta de oxigénio e camas de cuidados intensivos para doentes Covid

A diretora para África da Organização Mundial da Saúde (OMS) disse esta quinta-feira que as mortes por Covid-19 no continente aumentaram 43% em apenas uma semana, alertando para a falta de oxigénio e de camas de Cuidados Intensivos.

"O número de mortes aumentou acentuadamente ao longo das últimas cinco semanas, o que é um claro sinal de aviso de que os hospitais dos países mais afetados estão a atingir o ponto de rotura", disse Matshisido Moeti durante uma conferência de imprensa realizada em formato virtual a partir de Brazaville, na qual deu conta de um aumento de 43% no número de mortes durante a última semana face à anterior.

O número de mortes aumentou para 6.273 na semana entre 5 e 11 de julho, o que compara com as 4.384 mortes na semana anterior, de acordo com a diretora regional para África da OMS.