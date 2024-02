OMS alerta para agravamento de casos de cólera na África Oriental e Austral

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou esta terça-feira que em janeiro houve um aumento "grave dos casos de cólera" em dez países da África Oriental e Austral, incluindo Moçambique, e alertou para o risco de uma epidemia.

Os países mais afetados são a Zâmbia e o Zimbabué, enquanto Moçambique, a Tanzânia, a República Democrática do Congo, a Etiópia e a Nigéria registaram surtos ativos de cólera, com um total de 26.000 casos e 700 mortes, segundo a OMS.

"As alterações climáticas e os conflitos estão a alimentar o fogo. Inundações, ciclones e secas reduzem o acesso à água potável e criam um ambiente ideal para o desenvolvimento da cólera", explicou a gestora de emergências do Gabinete Regional da OMS para África, Fiona Braka, por teleconferência a partir de Brazzaville, a capital da República do Congo.