OMS alerta que 53 milhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar no Corno de África

Cerca de 53 milhões de pessoas, ou seja, uma em cada seis, sofrem de insegurança alimentar na região do Corno de África, disse esta sexta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS), que alertou também para o perigo de surtos epidémicos na região.

As inundações que afetam atualmente o Quénia, a Somália e a Etiópia, países que integram a região do Corno de África, além do Sudão, Sudão do Sul, Uganda e Djibuti, após longos períodos de seca, obrigaram milhares de pessoas a abandonar as suas casas e "aumentam o risco de surtos de doenças em zonas já afetadas pela malária e pela cólera", alertou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa conferência de imprensa.

O especialista etíope sublinhou que a falta de recursos está a dificultar o trabalho da OMS no terreno para ajudar as pessoas afetadas pela crise alimentar e sanitária e recordou que a OMS precisa de 178 milhões de dólares (166 milhões de euros) este ano para apoiar a região.