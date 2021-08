OMS confirma novo caso suspeito de Ébola na Costa do Marfim

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou esta terça-feira que, para além do caso confirmado de infeção por Ébola na Costa do Marfim no sábado, foi identificado mais um caso suspeito e outros nove casos de contacto.

"Temos um caso confirmado, uma jovem mulher, e há também outro caso suspeito", disse a porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, durante uma conferência de imprensa em Genebra, na qual anunciou que "existem atualmente nove casos de contacto identificados".

O caso da febre hemorrágica de Ébola foi detetado no sábado em Abidjan, numa jovem guineense de 18 anos, que chegou à Costa do Marfim a 11 de agosto proveniente da cidade guineense de Labe, no norte do país, depois de viajar mais de 1.500 quilómetros por estrada.