OMS deteta mais oito casos de Marburg na Guiné Equatorial e alerta para transmissão mais ampla do vírus

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou esta quinta-feira mais oito casos confirmados laboratorialmente com o vírus Marburg na Guiné Equatorial, elevando para nove o número total, havendo mais casos 20 prováveis desde o início do surto.

"Desde que a primeira notificação de surto foi publicada, a 25 de fevereiro, mais oito casos confirmados em laboratório foram diagnosticado com a doença de Marburg na Guiné Equatorial, o que eleva o total para nove casos confirmados laboratorialmente e 20 casos prováveis", lê-se num comunicado esta quinta-feira divulgado pela OMS.

"Já houve sete mortes confirmadas em laboratório, e todos os casos prováveis faleceram", acrescenta a OMS, notando que "dos novos oito casos confirmados, dois eram da província de Kié-Ntem, dois do litoral e dois de províncias do centro sul" e avisando que "as áreas que estão a relatar casos distam 150 quilómetros entre elas, o que sugere uma transmissão mais ampla do vírus".