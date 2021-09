OMS diz que "não há provas" da presença do vírus Ebola na Costa do Marfim

A Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou que "não há provas" da presença do vírus Ebola na Costa do Marfim, após novas análises do Instituto Pasteur, em Lyon (França).

As novas análises incidiram em amostras colhidas de uma jovem da Guiné-Conacri apresentadas pelas autoridades da Costa do Marfim como estando infetada, desde meados de agosto, adianta a agência noticiosa AFP.

"Com os novos resultados obtidos pelo laboratório de Lyon, a OMS estima que a paciente não tinha a doença do vírus Ebola e novas análises sobre a causa da doença estão em andamento", refere um comunicado da OMS divulgado na noite de terça-feira.