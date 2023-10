OMS faz grande ação de vacinação contra a poliomielite em Angola

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou esta quarta-feira que levou a cabo ações de vacinação contra a poliomielite em todas as províncias de Angola devido à baixa taxa de imunidade, de 60%, das crianças angolanas.

"Angola erradicou sucessivamente a circulação do poliovírus em 2015, mas a análise dos dados de cobertura da vacinação para a pólio oral bivalente e pólio inativa para o período desde 2022 até ao primeiro trimestre de 2023 mostra que a imunidade das crianças aos tipos 1, 2 e 3 do poliovírus é atualmente baixa, estimada em menos de 60%", lê-se num comunicado enviado à Lusa.

"O tempo para agir é agora", disse o representante da OMS em Angola, Humphrey Karamagi, acrescentando: "Todos temos a responsabilidade de apoiar os governos central e local para garantir que as nossas crianças com menos de cinco anos de idade estão vacinadas e protegidas contra a paralisia".

Durante as duas rondas de vacinação feitas em setembro, mais de 5,4 milhões de crianças até aos quatro anos foram vacinadas a nível nacional, numa ação que envolveu 38 mil profissionais de saúde em quase 8.500 equipas de vacinação.

"Quando um caso positivo é reportado, 200 crianças à nossa volta já estão infetadas; não podemos baixar a guarda, temos de continuar a vacinar todas as crianças", disse a coordenadora do Programa Expandido de Imunização, Felismina Neto, citada no comunicado.

A poliomielite é uma doença grave que pode causar paralisia irreversível, e é contraída, nomeadamente nos países em desenvolvimento, através da água contaminada por fezes humanas e afeta sobretudo crianças com idade inferior a cinco anos.