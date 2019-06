Ondas gigantes impedem navios de atracarem na costa angolana de Cabinda

Cinco navios com mercadorias diversas não conseguem atracar na província de Cabinda, no norte de Angola, devido às fortes calemas (ondas gigantes) que se registam há duas semanas naquela costa, divulgaram esta segunda-feira as autoridade portuárias.Segundo o administrador financeiro e dos recursos humanos em exercício do Porto de Cabinda, Armando Mabiala, face à situação, os armadores estão a atracar no porto de Ponta Negra, na vizinha República do Congo.Armando Mabiala, citado pela agência noticiosa angolana Angop, referiu, no Soyo, província do Zaire, onde participou do I Conselho Técnico do subsetor da Marinha Mercante e Portos, que a situação está a causar prejuízos financeiros e a aumentar os custos operacionais da empresa.