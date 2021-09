ONG critica silêncio na resposta a ação para travar construção de portagens em Maputo

O Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD), organização não-governamental (ONG) moçambicana, criticou esta segunda-feira o "silêncio" do Tribunal Administrativo de Maputo sobre a ação popular para "travar a construção de portagens" na estrada circular da capital, submetida há três meses.

"O silêncio do Tribunal Administrativo face ao clamor do povo revela a cumplicidade deste órgão com as injustiças que impedem a realização do direito ao desenvolvimento dos moçambicanos", declarou o CDD, em nota enviada à comunicação social.

O CDD submeteu, em junho, uma ação popular ao Tribunal Administrativo de Maputo, pedindo a suspensão das obras de construção de portagens na Estrada Circular da capital, considerando também importante a promoção de um debate público sobre a sua necessidade e utilidade.

Com a construção das portagens, o CDD considera que o executivo moçambicano está a criar "formas criativas de 'extorquir' os poucos rendimentos de milhões de pessoas que sobrevivem na miséria" no país, numa altura em que o custo de vida aumentou face aos impactos da covid-19.

"Instalar quatro portagens naquela via significa agravar ainda mais o custo de vida de milhares de pessoas que vivem e trabalham na área Metropolitana de Maputo", referiu o CDD na nota.

Para o CDD, um Governo responsável deve evitar "a todo o custo" a introdução de taxas que "só vão agravar" o custo de vida, considerando que a criação de portagens naquela via equivale à introdução de um "imposto de circulação".

"Instalar portagens numa via que se inicia e termina na mesma área metropolitana, como é o caso da Estrada Circular de Maputo, equivale a introduzir um 'imposto de circulação' a ser pago diariamente em várias praças de cobrança".

As obras de construção das portagens já estão em curso e, segundo as previsões da Administração da Rede Viária de Moçambique, vão entrar em funcionamento a partir do segundo semestre de 2021.

A Estrada Circular de Maputo, maior rodovia da capital moçambicana, começou a ser construída em 2012 e a infraestrutura compreende um troço de cerca de 70 quilómetros e seis pontes, num projeto com o custo de mais de 300 milhões de dólares (252,8 milhões de euros), desembolsados pelo Exim Bank da China.