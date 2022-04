ONG denuncia aumento de "casos degradantes" de violência contra mulheres e crianças na Guiné-Bissau

A líder da organização não-governamental (ONG) guineense "Mulher Não É Tambor", Iolanda Garrafão, denunciou esta quarta-feira que estão a aumentar no país "casos degradantes" de violência contra as mulheres e crianças sem que a justiça atue para punir os autores.

Em declarações à Lusa, a socióloga formada no Brasil enumerou um conjunto de situações que ocorreram no país nos últimos dias para ilustrar o que diz ser a "deriva da violência contra as mulheres e crianças".

A ativista revelou que "quase diariamente" chegam ao conhecimento de membros da organização denúncias através das redes sociais, de contactos dos jornalistas ou de familiares.

A mais recente denúncia, disse, é o caso de uma menina de 14 anos violada sexualmente por um adulto e que agora está grávida.

O caso ocorreu no bairro de Ajuda, subúrbio de Bissau.

"O senhor era vizinho da casa onde a criança mora", observou Iolanda Garrafão, frisando que a ONG, que tem estado a dar apoio psicossocial à menina, encaminhou o caso para a justiça guineense, esperando "uma punição exemplar ao violador".

O suspeito aparenta ter 38 anos e neste momento encontra-se a monte, segundo a Polícia Judiciária que está ao seu encalço, precisou a ativista social Adama Baldé, que segue o caso em nome da organização "Mulher Não É Tambor".

Iolando Garrafão abordou também o caso de uma mulher de Bafatá, no leste do país, que acabou por morrer em Bissau, por ter sido queimada com fogo e gasolina pelo marido que a acusou de não ter preparado a sua comida.

A mulher explicou ao marido que não fez comida por se encontrar doente, explicou Garrafão, referindo-se aos relatos da vítima, antes de morrer no Hospital Simão Mendes, para onde foi transferida.

"Para a nossa organização estamos perante um crime de feminicídio. Não acreditamos que um homem possa ser morto neste país apenas porque não fez comida para a sua esposa, para já os homens não costumam cozinhar", defendeu Garrafão.

Em Bôr, arredores de Bissau, um pai esfaqueou, até à morte, a sua filha de 16 anos por não ter gostado do facto de ter dormido fora de casa.

A denúncia chegou à "Mulher Não É Tambor" através da mãe da criança, que, entretanto, já se tinha separado do pai.

Detido pelo Ministério Público, o pai da criança acabou por fugir, explicou Iolando Garrafão, que considera o caso de "muito estranho".

A Polícia Judiciária lançou uma operação de caça ao homem e promete dar dois milhões de francos cfa (cerca de 3.000 euros) a quem ajudar na localização do suspeito que está a monte.

As organizações da sociedade civil e instituições estatais que promovem os direitos das mulheres e crianças vão organizar, em Bissau, na sexta-feira, uma marcha de protesto contra "a onda de violências", adiantou Iolanda Garrafão.

De seguida, vão levar a preocupação à ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, Teresa Silva, e ao Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló.

"Vamos pedir-lhes justiça para todos estes casos", afirmou Garrafão.