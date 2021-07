ONG diz que seca no sul de Angola "está a ser catastrófica"

O diretor executivo da organização não-governamental (ONG) Associação Construindo Comunidades (ACC), Domingos Fingo, afirmou este sábado que a seca no sul de Angola "está a ser catastrófica".

Domingos Fingo, que tem trabalhado no terreno, em conjunto com a Amnistia Internacional e com outras organizações, disse à Lusa, por telefone, que a seca "está a criar situações extremamente embaraçosas para as famílias pastoris, já que elas são vulneráveis".

O diretor-executivo da ONG criticou a posição do Governo angolano, acusando-o de não garantir um "aproveitamento racional das águas".