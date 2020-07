ONG doa material de prevenção para o coronavírus a jornalistas em Maputo

A delegação moçambicana do Instituto para a Comunicação Social na África Austral (Misa) doou máscaras e álcool em gel para jornalistas em Maputo, no âmbito das medias de prevenção contra a covid-19 no país, anunciou a organização em comunicado.

"O lote entregue destina-se aos jornalistas da cidade e província de Maputo. Nos próximos dias, o material deverá ser distribuído pelas restantes províncias do país", lê-se no comunicado enviado esta quinta-feira à comunicação social.

A iniciativa do Misa tem como parceiro o Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ) e apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

O presidente do Misa, Fernando Gonçalves, considerou que os jornalistas desempenham um papel "extremamente importante" na mobilização da população para a tomada das medidas de prevenção.

"É importante que os jornalistas exerçam esse papel protegidos e sirvam como exemplos", disse Fernando Gonçalves, citado no comunicado.

Por seu turno, o secretário-geral do SNJ, Eduardo Constantino, disse que a organização vai trabalhar junto com a empresa fornecedora do material para "garantir que o equipamento de proteção chegue às províncias".

Com um total de 1.557 casos de covid-19, 11 mortos e 523 pessoas recuperadas, Moçambique vive em estado de emergência desde 01 de abril.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 616 mil mortos e infetou quase 15 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.