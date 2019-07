ONG espanhola ajuda a reflorestação da Guiné-Bissau

A organização não governamental (ONG) espanhola, "Bosque y Comunidad" entregou ao Governo da Guiné-Bissau um viveiro com mais de 200 mil espécies de plantas que serão utilizadas para a reflorestação do país que deverá iniciar esta quarta-feira.O viveiro, que se encontra na localidade de Mbunhe, no centro da Guiné-Bissau, próxima do setor de Bissorã, foi entregue pelos representantes da ONG espanhola ao diretor-geral da Floresta e Fauna guineense, Augusto Cabi, numa cerimónia presenciada pelo embaixador de Madrid em Bissau, Marcos Canteiro.Ao receber o viveiro de Mbunhe da ONG espanhola, o diretor-geral da Floresta e Fauna guineense, enalteceu a importância do ato, salientando que logo na sua entrada em funções, em 2018, decidiu que a Guiné-Bissau iria parar de comprar plantas de viveiro ao Senegal porque o país "tem condições de produzir as suas próprias plantas de reflorestação".A partir desta quarta-feira, dia 17, o Governo guineense iniciará a reflorestação em todo território nacional, tendo como meta a replantação de arvores de seis hectares em cada uma das nove regiões do país, indicou Augusto Cabi, frisando ser uma "determinação do Governo proceder a replantação de arvores em todas as áreas consideradas degradas e zonas afetadas drasticamente pelo corte".Dados das autoridades guineenses indicam que grande parte da floresta do país encontra-se devastada pela ação do corte de árvores pelos madeireiros, situação que não cessou mesmo com a existência de uma moratória do Governo que proíbe o abate de arvores até 2020.Um relatório do Governo, divulgado em 2015, apontava para existência de mais de 140 mil toros de madeira cortada de forma ilegal.A ONG guineense Tiniguena, que trabalha na conservação do ambiente, fala numa "situação de catástrofe" pelo que se passa na floresta do país, acusa as autoridades locais e centrais, os líderes tradicionais e comunitários de "conivência com a industria madeireira" que diz ser constituída essencialmente por cidadãos estrangeiros.O embaixador de Espanha em Bissau, Marcos Canteiro, disse que o seu país está disponível para trabalhar com as autoridades guineenses na implementação de projetos de conservação do ambiente e floresta e que possam trazer um desenvolvimento sustentável.O diretor-geral da Floresta e Fauna guineense, Augusto Cabi afirmou ainda que além do viveiro de plantas de Mbunhe, existem outros em Coli, no sul, e em Pirada, no leste, e que os três centros juntos irão produzir, a partir do próximo ano, cerca de um milhão de plantas para reflorestação.