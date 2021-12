ONG expõe falsificação de testes negativos à Covid-19 em hospital público de Moçambique

O Centro de Integridade Pública (CIP), uma organização não-governamental (ONG) moçambicana, denunciou esta quinta-feira a venda de falsos testes negativos à Covid-19 num hospital público junto à capital moçambicana.

Depois de membros do CIP entrarem em contacto com a rede de falsificação, os testes "foram emitidos pelo Hospital Geral José Macamo - uma das maiores e mais importantes unidades sanitárias do país - a favor dos cinco pesquisadores" da ONG, que alegaram precisar de viajar além-fronteiras, para a África do Sul, expõe esta quinta-feira a organização num comunicado.

Cada certificado custou 1.500 meticais (21 euros) e são iguais aos autênticos, "excetuando o facto de que os seus titulares não foram submetidos a testes", lê-se no documento em que o CIP mostra como os obteve.