ONG questiona fraca presença de mulheres nos órgãos de decisão do parlamento moçambicano

O Centro de Estudos Interdisciplinares e de Comunicação (CEC) de Moçambique considera que o novo parlamento moçambicano conta com mais mulheres do que o anterior, mas o aumento não é garantia de maior liderança feminina daquele órgão.

"Mais mulheres no parlamento deverá significar mais mulheres na liderança das comissões de trabalho, espaço onde são debatidos os méritos das proposições legislativas e da agenda governativa. A pergunta que surge é: será que nesta IX legislatura haverá mais mulheres nas comissões de trabalho e na sua liderança", questionou o CEC, numa análise à composição da Assembleia da República (AR) de acordo com o género.

A organização qualifica como passo importante o aumento de 16 mulheres na AR que tomou posse no dia 13 deste mês, assinalando que esse avanço vai no sentido da paridade de género.

"Esperamos que na IX legislatura, a mulher ocupe mais cargos na liderança das comissões, demonstrando a coerência da decisão dos partidos em apostar em mulheres nas listas para a Assembleia da República", refere-se no texto.

O CEC elogiou o facto de a AR ter sido presidida por uma mulher nas duas últimas legislaturas e as bancadas parlamentares dos dois principais partidos moçambicanos terem sido chefiadas por mulheres.

Contudo, "esta tendência positiva não se observou nas comissões de trabalho, em que havia 53 mulheres contra 97 homens", observou.

Nesse sentido, o CEC apelou para que haja uma maior presença de mulheres nas comissões parlamentares e na respetiva liderança.

"O sexismo nas comissões verificava-se ao nível da posição de vice-presidente, onde num total de nove comissões de trabalho, o cargo de vice era ocupado por homens em oito comissões", lê-se no documento.

A AR de Moçambique é composta por 250 deputados, com a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, a controlar uma maioria qualificada de 184 assentos, face a 60 da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, e seis do Movimento Democrático de Moçambique (MDM).