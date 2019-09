ONU ajuda Angola com mais de 400 milhões de euros no combate contra a seca e a fome

ão beneficiar de um financiamento de pelo menos oito milhões de euros, provenientes da União Europeia e geridos pela UNICEF.

A Organização das Nações Unidas (ONU) disponibilizou cerca de 422 milhões de euros para a concretização de projetos destinados a limitar os efeitos da seca nas províncias da Huíla, do Namibe e Cunene, no sul de Angola.Os fundos deverão ser aplicados nos próximos quatro anos para financiar projetos ligados à construção de barragens no Cunene, avança o coordenador das Nações Unidas em Angola, Pier Paolo Balladelli.A fome e a seca estão a assolar o sul de Angola. Há registo de pelo menos cinco crianças mortas por dia e milhares de pessoas que se alimentam de ervas e frutos silvestres para sobreviver. O número de animais mortos também cresce de dia para dia devido à falta de campos de pastagem.Assim, as 14 mil famílias destas províncias sem condições para viver v