ONU alerta para crise humanitária sem precedentes no Sudão

As Nações Unidas alertaram esta sexta-feira para a "crise humanitária sem precedentes" no Sudão que levou milhares de civis a fugir para zonas mais seguras neste país ou para países vizinhos, como o Chade, Egito, Etiópia e Sudão do Sul.

De acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM), pelo menos 75.000 pessoas foram deslocadas internamente desde o início da crise, a 15 de abril, nomeadamente nos estados de Cartum, Norte, Nilo Azul, Cordofão do Norte, Darfur Norte, Darfur Ocidental e Darfur Sul.

Apesar de um cessar-fogo que entrou em vigor na terça-feira, há relatos de combates em Cartum, bem como noutras partes do país.