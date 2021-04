ONU alerta para crise “muito prolongada” com violência do Daesh em Cabo Delgado

A ONU alertou esta quinta-feira que a crise humanitária em Moçambique será “muito prolongada”, devido à violência causada por jihadistas em Cabo Delgado, que criou uma vaga de refugiados que já superou as 700 mil pessoas e que engrossa a cada dia que passa.









“A situação será de crise prolongada. Esperamos ver mais um aumento de deslocados nos próximos dias e semanas”, afirmou esta quinta-feira à Lusa a chefe de missão em Moçambique da Organização Internacional para as Migrações (OIM), organismo da ONU de apoio a migrantes, deslocados e refugiados.

A OIM registou mais de oito mil deslocados de Palma em vários pontos de acolhimento na última semana, devido ao ataque à aldeia iniciado no dia 24.





As afirmações de Laura Tomm Donde foram reforçadas pela chegada a Pemba, ontem, de mais um navio com 1200 sobreviventes de Palma. Mariamo Tagir é um de muitos que escaparam para o mato deixando a família para trás. “Não sei onde está o meu filho. É muito mau, há muitos mortos”, conta, dizendo que passou sete dias no mato, passando privações e chorando. Em Pemba, a segurança é maior, mas a miséria continua, por falta de meios para apoiar os refugiados. Alguns enganam a fome com folhas de feijão. É o caso da família de 30 pessoas de Virgílio Chimuemue, de 61 anos. Trocou as terras férteis de Muidumbe pela fome. “Cozinhamos, pomos sal e as crianças comem assim mesmo. Folhas de feijão que eles recolhem.”