ONU alerta que desigualdades sociais ameaçam estabilidade em África

A Comissão Económica das Nações Unidas para África (Uneca) afirmou esta terça-feira que as desigualdades sociais estão a ameaçar tanto as melhorias sociais como a estabilidade no continente e apelou aos governos africanos para que desenvolvam novos modelos de desenvolvimento.

"É cada vez mais improvável que os Estados africanos alcancem muitas das metas estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2023", disse Hanan Morsi, economista principal da Uneca, na 55.ª Conferência dos Ministros Africanos das Finanças, Planeamento e Desenvolvimento Económico em Adis Abeba.

"Os choques globais apagaram mais de duas décadas de progresso que o continente tem feito na redução da pobreza. Precisamos de intervenções sustentáveis", acrescentou Morsi, referindo-se aos impactos económicos da pandemia de covid-19 e da guerra na Ucrânia.

Estes choques globais foram também agravados em África pelos impactos da crise climática, que resultaram no aumento da frequência e intensidade das catástrofes naturais, de acordo com Morsi.

Assim, os peritos em desenvolvimento da Uneca advertem que "a pobreza persistente e a desigualdade são suscetíveis de minar a prosperidade, a paz e a segurança em África, a menos que os governos adotem modelos de desenvolvimento inovadores e participativos".

A inflação em África foi de 12,3% em 2022 (muito superior à média global de 6,7%), fazendo com que as famílias do continente gastassem até 40% do seu rendimento em alimentos, de acordo com os dados compilados pela Uneca.

Nestas condições, 310 milhões de pessoas em África sofreram alguma forma de insegurança alimentar no ano passado, incluindo seis milhões de africanos que enfrentam uma fome extrema.

Segundo Morsi, "546 milhões de pessoas [em África] continuam a viver na pobreza, o que representa um aumento de 74% desde 1990".

O economista recordou que, de acordo com os estudos mais recentes, os países africanos com os mais altos níveis de pobreza são os lusófonos Guiné-Bissau e Moçambique, além do Burundi, Somália, Madagáscar, Sudão do Sul, República Centro-Africana, Malaui, República Democrática do Congo (RDCongo) e Zâmbia.

Em todos eles, entre 60 e 82 % das suas populações vivem abaixo do limiar da pobreza.

Albert Muchanga, comissário de Comércio e Indústria da Uneca, afirmou que uma "crise iminente" da dívida pública e a dependência dos países africanos de bens importados continua a agravar este cenário.

Em 2021, 39 países africanos eram importadores líquidos de produtos alimentares.

No mesmo ano, o continente exportou produtos como o petróleo refinado no valor de 5,7 mil milhões de dólares (5,3 mil milhões de euros) e importou mais de 44 mil milhões de dólares (aproximadamente 41 mil milhões de euros).