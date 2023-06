ONU confirma a morte de 1.002 civis e 445 feridos no último ano no Mali

As Nações Unidas confirmaram esta sexta-feira que 1.002 civis foram mortos e outros 445 feridos pela violência registada no último ano no Mali, onde mais de 30 ataques contra as forças da missão da ONU (Minusma) mataram nove capacetes azuis.

No balanço que o chefe da Minusma, El Ghasim Wane, apresentou ao secretário-geral da ONU em Nova Iorque, a missão da ONU no país aponta para uma certa "diminuição da violência" durante o período avaliado - de 22 de julho de 2022 a 23 de maio deste ano - em relação ao último relatório anual.

Esta diminuição deveu-se a "um aumento das operações militares e a uma mudança de tática por parte dos grupos extremistas" que operam no país.