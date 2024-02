ONU dá 1,8 milhões de euros de apoio de emergência a Timor-Leste

A ONU em Timor-Leste disponibilizou cerca de 1,8 milhões de euros para apoio de emergência em alimentos, água e assistência agrícola a seis municípios do país afetados pelo El Niño, segundo um comunicado à imprensa.

O apoio de emergência, de dois milhões de dólares (1,8 milhões de euros), foi disponibilizado pelo Fundo Central de Resposta a Emergências da ONU e vai ser implementado pela Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e Programa Alimentar Mundial (PAM).

"O apoio faz parte dos esforços da ONU para mitigar os efeitos do El Niño em Timor-Leste. É uma intervenção estratégica concebida para apoiar as famílias vulneráveis, incluindo mulheres grávidas e mulheres que amamentam, bem como agricultores, garantindo que recebem o apoio necessário para resistir aos impactos negativos do El Niño", afirmou a coordenadora residente da ONU em Timor-Leste, Funmi Balogun.