ONU detém oito capacetes azuis e suspende oficial por abuso sexual na República Democrática do Congo

A Missão das Nações Unidas para a Estabilização na República Democrática do Congo (MONUSCO, na sigla em francês) anunciou na quarta-feira a suspensão e detenção de 'capacetes azuis' acusados de exploração e abuso sexual.

Oito soldados da paz destacados em Beni, no leste da República Democrática do Congo (RDCongo), foram presos a 1 de outubro e um oficial suspenso no dia 8, como parte de um caso de alegada exploração sexual e violência, de acordo com documentos internos da MONUSCO.

Os relatórios, consultados pela agência de notícias France-Presse, referem que os nove capacetes azuis pertencem ao contingente sul-africano da missão e podem estar envolvidos em uma "violação sistemática e generalizada" das regras da ONU.