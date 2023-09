ONU "pronta para prestar auxílio" a Marrocos

As Nações Unidas estão em contacto com as autoridades marroquinas e "prontas para prestar auxílio" ao país, atingido por um sismo na sexta-feira passada que causou mais de 2.800 mortos, disse à Lusa fonte da ONU.

"Continuamos em contacto com as autoridades e estamos prontos para prestar auxílio", afirmou fonte da Organização das Nações Unidas (ONU) em Rabat.

A ONU enviou uma "pequena equipa" da Unidade de Avaliação e Coordenação de Desastres para Marrocos para acompanhar a situação e está "em contacto com o Governo desde o primeiro momento", adiantou à Lusa outra fonte da organização.