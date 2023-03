Onze crianças mortas no Sudão do Sul por engenho explosivo abandonado

Onze crianças morreram no Sudão do Sul na explosão de um engenho, esta quinta-feira, presumivelmente esquecido após as guerras que o país sofreu ao longo da sua história, anunciou esta sexta-feira fonte das Nações Unidas.

A informação foi prestada pela missão da Organização das Nações Unidas (ONU) naquele país, um dos mais pobres de África.

O porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric, disse não ter outros pormenores do sucedido, mas autoridades locais citadas pela agência Associated Press relataram que aconteceu quando um grupo, que colhia mangas, se deparou com o engenho não detonado, presumiu que era sucata e tentou movê-lo.