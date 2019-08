Onze ex-militares detidos em manifestação violenta em Luanda

A polícia angolana anunciou esta quinta-feira a detenção de 11 ex-militares das Forças Armadas Angolanas (FAA), que participavam numa manifestação "violenta" para exigir o seu ingresso na Polícia Nacional.Um comunicado da polícia, a que agência Lusa teve acesso, refere que a ação, que juntou cerca de 300 manifestantes, teve lugar às 12:00 locais (mesma hora em Lisboa), na avenida Deolinda Rodrigues, junto à unidade militar do Grafanil, município de Viana, em Luanda.Segundo a polícia, depois de terem cumprido serviço militar obrigatório, os ex-militares reclamam o seu ingresso na Polícia Nacional.Os mesmos são acusados de terem cometido os crimes de assuada (desordem) e de terem provocado danos materiais em veículos durante a manifestação."Os atos de alteração à ordem e tranquilidade públicas consistiram na queima de pneus, troncos de árvores, colocação de pedregulhos na via e quebra de vidros de viaturas que circulavam na zona", lê-se no comunicado.Os detidos serão presentes a tribunal para julgamento sumário, nos próximos dias.