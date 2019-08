Oposição denuncia abusos na Guiné Equatorial e pede sanções contra o Governo

O partido Cidadãos para a Inovação (CI) enviou esta quinta-feira uma denúncia à comunidade internacional sobre abusos de poder e violação de direitos civis e políticos na Guiné Equatorial e pediu sanções contra o Governo.Num comunicado enviado à Lusa, o CI denuncia o Governo da Guiné Equatorial "pelo seu extremo abuso de poder, violação do Estado de Direito, sequestro do direito de soberania e menosprezo pelas exigências da comunidade internacional quanto aos direitos civis e políticos".Segundo o partido opositor, liderado por Gabriel Nzé Obiang, nas eleições realizadas em 2017 naquele país, "o processo eleitoral foi totalmente fraudulento, o Governo no poder não respeitou a própria lei eleitoral que assinou, e eliminou, sem justificação alguma, sete listas eleitorais do CI"."Perante esta grave irregularidade da administração eleitoral, este partido político apresentou em tempo e forma recurso contra a referida fraude perante a Audiência Provincial de Bioko Norte, mas a resposta foi o silêncio até ao consumar das eleições", acrescenta.Além disso, refere, o Governo de Malabo, "continua a não querer permitir a participação política do CI no cenário político nacional, impedindo politicamente a sua restauração no exercício da atividade política, assim como aos seus eleitos de ocuparem os seus lugares nas instituições do Estado, ignorando recomendações da ONU".O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, o Conselho de segurança da ONU, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, a União Africana bem como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP, a que a Guiné Equatorial aderiu em 2014) foram algumas das entidades às quais o partido enviou a denúncia, segundo o comunicado.O documento também foi enviado para vários países, incluindo Portugal, os lusófonos Brasil, Angola, Cabo Verde e Estados Unidos.A posição do CI também foi remetida a organizações de defesa dos direitos humanos, como a Amnistia Internacional, e a instituições internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) ou Banco Africano de Desenvolvimento.A todos o CI apela para que sejam aplicadas sanções ao Governo liderado pelo Presidente daquele país, que no sábado cumpre 40 anos no poder, Teodoro Obiang Nguema."Governos, instituições e organizações da comunidade internacional, a situação política da Guiné Equatorial é extremamente grave, não só para o partido político CI, mas para toda a oposição em geral", refere.O CI afirma que "o regime no poder tem sequestrado o país, não respeita a vigência das eleições, e é capaz até de impor uma carta dos representantes do povo, sem que tenha sido votada pelos cidadãos da nação, numa clara usurpação do direito de soberania que pertence ao povo".Assim, o partido solicita "democraticamente a todos os governos, organizações e instituições internacionais (...) que exijam ao Presidente da República da Guiné Equatorial e ao seu Governo que cumpram as recomendações" de Genebra, entregando ao CI "os lugares que alcançou nas eleições legislativas e municipais de 12 novembro de 2017" - um assento na Câmara dos Deputados e outro na autarquia de Malabo -, e que lhe "permita realizar a sua atividade política na nação, livremente, de acordo com o Estado de Direito".Além disso, os representantes do partido apelam ainda à comunidade internacional para que exija do Governo de Teodoro Obiang que "cesse por completo a perseguição política e militar aos dirigentes políticos da verdadeira oposição e aos seus militantes".E para que "liberte das prisões do país todos os presos políticos; que termine por completo com as práticas de torturas na Guiné Equatorial, que estabeleça uma Comissão Eleitoral Independente para acabar com as fraudes eleitorais e que convoque um nova ronda com todos os partidos políticos da oposição em geral sem exceções, para levar a cabo verdadeiras reformas políticas democráticas".Por fim, solicita "sanções ao regime da Guiné Equatorial", alegando que as autoridades não cumprem recomendações e exigências da comunidade internacional.