Oposição pede demissão de ministro por "intentona golpista" em São Tomé e Príncipe

O partido Ação Democrática Independente (ADI), na oposição são-tomense, pediu esta quarta-feira a "demissão imediata" do ministro da Defesa, que acusa de ordenar a detenção do Presidente da República e do primeiro-ministro numa tentativa de golpe no país.

Num comunicado, a ADI afirma que, no sábado, o ministro da Defesa e Ordem Interna, Óscar de Sousa, "por sua livre iniciativa e em conluio com alguns oficiais e cidadãos comuns" protagonizou uma ação a que chamaram de "intentona golpista", "com a finalidade de deter tanto o Presidente da República como o primeiro-ministro, subvertendo a ordem constitucional".

O partido, na nota, considera que "o ato tem como finalidade única e exclusiva a de conduzir o país ao caos", e sublinha que "uma tal atitude, não é admissível e principalmente vinda de um membro do Governo, que tem na sua tutela a garantia da ordem pública e a estabilidade social".