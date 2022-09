Opositor detido após ataque policial à sede de um partido na Guiné Equatorial

O líder do Ciudadanos por la Innovatión (CI), Gabriel Nsé Obiang, foi detido na quinta-feira, após um ataque por parte de agentes da polícia à sede do partido político da Guiné Equatorial, ilegalizado em 2018.

Após um cerco da sede do CI que durou vários dias, a polícia lançou uma operação em que utilizou gás lacrimogéneo e em que um agente foi morto "a tiros por um apoiante de [Nsé] Obiang" e vários ficaram feridos, avançou a televisão estatal TVGE.

Nsé Obiang foi detido juntamente com apoiantes do CI, tendo sido transferidos para as instalações da Brigada da Polícia Judiciária na capital, Malabo.