Orçamento de Estado de Cabo Verde para 2021 aprovado na generalidade

O Orçamento de Estado de Cabo Verde para 2021 foi aprovado na noite de sexta-feira na generalidade no parlamento, com votos favoráveis do partido que suporta o Governo (MpD) e com votos contra dos dois partidos da oposição.

O instrumento de gestão foi aprovado com 35 votos favoráveis do Movimento para a Democracia (MpD), partido que suporta o Governo, em votação que aconteceu na noite de sexta-feira, após dois dias de debate.

Do total de 59 deputados que votaram, presencialmente e por videoconferência, 24 votaram contra a proposta, sendo 23 do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) e um da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), os dois partidos da oposição.