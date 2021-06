Ordem de Enfermeiros de Angola alerta que malária está matar mais do que a covid-19

O bastonário da Ordem dos Enfermeiros de Angola mostrou-se esta terça-feira preocupado com o número elevado de casos de malária registados no país nos últimos meses, alertando que esta doença mata mais do que a covid-19.

"A Ordem dos Enfermeiros de Angola está muito preocupada com a situação da malária, nós temos estado a alertar o executivo para não se distrair olhando só para a covid-19, porque afinal de contas, hoje, podemos entender que a malária está a matar mais que a covid-19", disse Pascoal Luvualo, em declarações à Rádio Nacional de Angola.

Segundo Pascoal Luvualo, o alerta foi dado para não se chegar a um ponto de total descontrolo da situação.